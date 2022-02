Colunista afirma que ex-BBB Gabi Martins teria perdido bebê de Tierry

De acordo com o colunista Erlan Bastos, do portal Em Off, a cantora Gabi Martins estaria grávida de Tierry, mas ela perdeu o bebê. Os boatos estavam na internet desde novembro, mesmo que o casal estivesse negado o fato.

Ainda neste período, Gabi postou uma mensagem misteriosa nas redes sociais, o que fez o público pensar no bebê.

A cantora usou o Instagram para negar que estaria grávida. Mas Erlan Bastos não só confirma a gravidez como disse que o casal não comentou sobre o assunto devido ao relacionamento conturbado, com muitas idas e vindas.

Recentemente, Gabi Martins e Tierry se separaram, mas voltaram no mesmo dia. Porém, agora seguem caminhos opostos. As brigas do casal, segundo Tierry, teriam sido provocadas por suposições de fã-clubes.

“Eu e Gabi, por ser um relacionamento público, muita gente quer se meter na vida da gente. Única coisa que acho é que não pode existir essas pessoas se metendo na nossa vida”, falou em entrevista à colunista Fábia Oliveira.

Tierry é pai de Adriel, fruto do seu relacionamento com Lorena Alves. Gabi teria sido apontada como pivô da separação. Uma das brigas da ex-BBB com Tierry, seria o ciúmes que ela sente de Adriel.