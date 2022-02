BBB22: Naiara Azevedo confessa: 'Tem momentos aqui que eu me sinto nada'

Em dia de eliminação, a cantora Naiara Azevedo e Natália conversam na cozinha do BBB 22. A cantora desabafa: "Tenho medo de estar decepcionando as pessoas que eu amo". A mineira, então, pergunta: "Por qual motivo?". E a sister explica: "Por estar sendo eu. As pessoas que não me conhecem podem estar me interpretando de forma errada, porque eu tenho dificuldade de me expressar, às vezes falo bobagem, falo besteira, falo de forma grosseira, não uso corretamente as palavras".

Mas Natália discorda: "Não acho, não. Não acho você nada grosseira. Acho que você tá se martirizando demais, à toa". Depois, a cantora reflete: "São 24 horas você sendo você mesma. Não tem como você moldar o que você fala, o que você faz". E a modelo e designer de unhas observa: "Tá se preocupando demais. Você tá voltando na neura de novo. Já te falei pra você não ficar nessa neura".