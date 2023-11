Cissa Guimarães relembra ensaio nu e conta sua motivação: “sem nenhum tostão”

A atriz Cissa Guimarães, 66 anos, compartilhou os bastidores do primeiro ensaio nu que fez, em 1991. A convite da revista Playboy e precisando do dinheiro do cachê, Cissa aceitou posar nua após a proprietária do apartamento em que morava dar ordem de despejo.

Trancoso, na Bahia, foi o local escolhido pela atriz para o ensaio. Ela contou no programa Que História É Essa, Porchat? que a revista estava bombando e Cissa, “sem um tostão”. Na época, ela morava no apartamento com os três filhos e o marido e pediu o cachê com o exato valor que precisava para comprar o imóvel.

“Tinha uma cartinha, uma cartinha bonitinha. Abri, era uma carta da proprietária do apartamento dizendo que ela me dava seis meses, que ou eu comprava, ou eu tinha que sair porque ela queria vender o apartamento”, disse.

No momento, Cissa diz que não tinha dinheiro e o convite da Playboy veio em momento oportuno. O fotógrafo Bob Wolfenson foi chamado pela atriz para fotografá-la.

Bob escolheu um manguezal para fazer o ensaio e, apsar de gostar do ambiente e considerar uma fonte de vida, Cissa preferia manter distância. Mas não foi isso que aconteceu. “Eu não pisava [na lama], eu ia subindo pelas árvores, pelas raízes. Aí eu estava numa raiz, fazia uma pose e os caranguejos, de vez em quando, subiam”, relembra.

A atriz disse que Bob chegou a falar que tudo estava perfeito, menos o rosto dela, e ele recomendou que ela pensasse no que ela quisesse. “Faz o que você quiser, mas me dá uma cara sexy”, pediu Bob. Cissa, então, começou a falar: “Ai, Gávea! Gávea! Ai, eu sou proprietária de um apartamento na Gávea! É meu!”

O resultado foi bom para a atriz, que vive até hoje no imóvel.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)