Atriz da Globo conta que descobriu traição ao vivo na TV: 'Meu mundo caiu'

A atriz Fernanda Rodrigues compartilhou uma história inusitada no programa "Que História é Essa, Porchat?", do GNT. Ela contou que descobriu uma traição de seu ex-namorado, André Marques, ao vivo na televisão.

Fernanda e André namoraram quando ainda eram adolescentes e atuavam juntos em "Malhação", em 1996. A atriz contou que estava em casa assistindo TV, enquanto o namorado foi fazer uma presença VIP em um bloquinho fora de época, em Fortaleza. Ele só não sabia que a festa estava sendo transmitida ao vivo em rede nacional.

"Ele foi pra micareta fazer esse trabalho e eu fiquei em casa. Liguei a televisão, tô lá 'zapeando' e apareceu um programa que estava passando ao vivo esse carnaval fora de época. Falei: 'poxa, olha que coincidência, é o carnaval fora de época que o André foi'. E fiquei lá assistindo. De repente, mostrou o trio elétrico em que o André estava. Identifiquei ele e fiquei vendo o trio", relata.

Fernanda continuou assistindo a transmissão até ver que André parecia estar muito próximo de uma mulher. "Ele começou a falar no ouvido de uma moça. De repente, ele começou a xavecar a moça. E, de repente, 'pá': ele beijou a moça. Quem na vida já assistiu ao vivo à própria traição?", brincou.

"O meu mundo caiu completamente, caí dentro de um buraco. Aí comecei a ligar pra aquele celular que só ele tinha e só caía na caixa postal porque ele estava lá ocupado. Eu ficava mandando mensagens dizendo: 'André, eu tô te vendo, você tá beijando uma mulher na televisão'. Eu fui deixando uma sequência de mensagens cada vez mais 'emputecida'", disse.

André Marques, que também estava no programa do Porchat, admitiu o erro e disse que tentou pensar em uma mentira para contar. "Eu fiquei cagado quando eu ouvi as mensagens dela. Eu falei: 'cara, eu vou dizer que aquilo era tipo uma gravação, um comercial de enxaguante bucal'. Mas eu vi que era tão escroto eu inventar uma história que não tinha jeito", confessou.

Hoje em dia, após quase 30 anos, os dois são muito amigos e contam essa história sempre que estão juntos, com muito bom humor.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)