Cintia Dicker explica ‘sumiço’ de Pedro Scooby após crítica de Luana Piovani: ‘Sem fofocas’

A modelo Cintia Dicker usou as redes sociais para justificar a ausência de Pedro Scooby. O "sumiço" do surfista, segundo a namorada, é devido ao trabalho. A resposta de Cintia aos seguidores sobre a relação com o marido veio após Luana Piovani criticá-lo.

Tudo começou com Cintia falando sobre ficar longe da mãe, que vai para Nova York, Estados Unidos. A modelo queria acompanhá-la com a filha, Aurora, mas não conseguiu tirar o visto. Após uma série de stories no Instagram explicando a situação, a atual de Pedro Scooby esclareceu a ausência do companheiro.

“E, para os curiosos de plantão, Pedro está trabalhando. Por isso ele está ausente, está fora. Por isso que não estou postando foto com ele. Ficam me perguntando todo santo dia: ‘Cadê o pai da Aurora?’. O pai da Aurora está trabalhando e, depois, o pai da Aurora vai ver os irmãos da Auora”, explicou.

Em seguida, a modelo deixou claro que está tudo bem entre o casal e que os stories anteriores eram a lamentação de uma filha que ficará sem a mãe por perto durante três meses. “A gente fica revezando. Esses dias viajei, ele ficou aqui. Agora ele foi e eu fiquei. Sem barracos aqui, sem fofocas, sem nada, porque não gostamos”, concluiu.

Algumas horas antes, Luana Piovani, com quem Pedro Scooby tem três filhos, comentou sobre a decisão de Dom, o mais velho, de morar no Brasil com o pai. A atriz falou que estava a caminho do tribunal para resolver questões judiciárias relacionadas a Pedro Scooby: “Um sortudo que fiz a gentileza de colocar na luz, e por isso hoje ele ostenta carros milionários na garagem, está atráves da lei querendo me calar. Vamos lá hoje para ver qual o andar dessa carruagem aqui em Portugal”.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)