Pedro Scooby desabafa sobre traição e diz que está bem com a esposa Cintia Dicker

O surfista Pedro Scooby publicou ontem, 14, nos stories do Instagram um vídeo explicando que está bem com a esposa Cintia Dicker e que estava gravando o conteúdo porque a “Novela mexicana está virando um circo”. O nome do ex-BBB está sendo falado na web, após ser acusado de trair a esposa com quem tem uma filha de sete meses, após sair da festa de aniversário do jogador Vini Jr.

Scooby começa o vídeo explicando que será direto e que a quem deve explicações é a esposa e com ela já está bem "Eu vou tentar ser bem direto aqui e economizar o tempo de vocês, porque isso está deixando de ser uma novela mexicana e está virando um circo. Se eu não falo nada, eu estou consentindo. E se eu falo alguma coisa, eu estou tentando me justificar. Ou seja, as pessoas nunca estão satisfeitas com nada, porque aqui na internet, todo mundo é perfeito", relatou Pedro.

O surfista acrescentou que pediu perdão à Cintia Dicker e eles dois enquanto casal estavam bem e resolvendo juntos. Já a modelo se manteve em silêncio em seu Instagram.