Luana Piovani diz que Carolina Dieckmann é 'machista': ‘Isso não é mágoa! É posicionamento’

Luana Piovani comentou sobre a relação com Carolina Dieckmann em seu perfil no Instagram. No story, Luana compartilhou um vídeo que falava sobre “mágoa” guardada de Carolina e esclareceu: “Isso não é mágoa, gente sem noção! É posicionamento! De mulher machista o mundo está cheio, mas não dou nem bom dia.” Veja.

Luana Piovani comenta sobre briga com Carolina Dieckmann (Reprodução / Instagram)

O episódio, em questão, seria uma entrevista de Carolina à jornalista Mônica Bergamo, do Folha de S. Paulo. Na ocasião, a atriz comentou sobre a agressão que Luana sofreu de Dado Dolabella.

“No meu caso, isso não teria acontecido. Eu não provocaria meu namorado bêbado em uma boate. Também não brigaria em um local público. Simplesmente iria embora. Olha, não estou tomando partido. Só estou dizendo que minha atitude seria diferente”, falou.

Luana relembrou o caso em outubro de 2023, quando Carolina se manifestou em defesa da cantora Luísa Sonza, após ataques ao revelar a traição de Chico Moedas, ex-namorado. “Maturidade é tudo! Você fez o mesmo comigo, mas eu tinha apanhado", disse.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)