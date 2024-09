Chay Suede revela possíveis nomes para terceiro filho com Laura Neiva; saiba quais

Chay Suede revelou nesta quarta-feira (25) os possíveis nomes de seu terceiro filho com Laura Neiva. O bebê deve nascer em novembro e o casal de atores optou por descobrir o sexo apenas no momento do parto. Com a ajuda dos filhos José e Maria, os dois já têm a preferência por três nomes, um deles escolhido por José.

"A gente estava falando: 'Ah, meu filho, você prefere tal nome ou tal nome, não sei o que ou Francisco?'. Aí ele falou 'Fanquico'. Aí já não consigo pensar em outra coisa se for menino, mas ainda não está decidido. Menina a gente estava pensando em Ana, só Ana, em Madalena também", contou ele.

O intérprete de Mavi na novela "Mania de Você" aproveitou o momento para explicar como surgiu a decisão de esperar para descobrir o sexo do bebê apenas na hora do parto, diferente do que aconteceu com José e Maria.

"Foi a Laurinha, uma ideia dela. Nos outros, a gente não soube no parto, soube antes, assim que deu para saber. E nesse ela falou: 'Vamos saber na hora? Será que a gente aguenta?'. E a gente aguentou! Faltam 10 semanas", disse.