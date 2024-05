Laura Neiva e Chay Suede anunciam terceira gravidez

Laura Neiva e Chay Suede anunciam que a família vai crescer!

O casal de atores confirmou nesta quarta-feira (29), que está à espera de seu terceiro filho. A notícia foi divulgada com exclusividade para a Vogue Brasil pela Handred, que traz o casal como protagonista de sua nova campanha de Dia dos Namorados.

"Acompanhei a notícia da terceira gravidez logo no começo, temos uma parceria de muitos anos. Eu estava na casa dele no anúncio do primeiro filho e agora, no terceiro, a Handred ajuda a revelar essa notícia”, celebra André Namitala, fundador e diretor criativo da etiqueta carioca.

Laura e Chay estão juntos desde setembro de 2014, os atores se casaram em fevereiro de 2019. Eles já são pais dos pequenos Maria, de 4 anos, e José, de 2.