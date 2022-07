Casagrande chama Neymar de 'patético' e aponta Abel Ferreira como melhor opção após Tite

O ex-jogador Walter Casagrande (59) esteve no programa “Melhor da Tarde”, da Band, onde falou sobre diversos assuntos, entre eles o futuro treinador da Seleção Brasileira e Neymar. Faltando exatos quatro meses para a Copa do Qatar, Casagrande chamou o camisa dez brasileiro de “mimado” e disse quem escalaria após a saída de Tite da seleção.

VEJA MAIS

Casão é um dos ídolos do Corinthians, onde jogou ao lado de Biro-Biro e de Sócrates, na década de 1980. Durante a sua entrevista para Catia Fonseca, o ex-atacante diz que escalaria Abel Ferreira como técnico da seleção em uma eventual saída de Tite:

“Sem dúvida é o melhor treinador do país. É um cara que ganhou duas Libertadores da América seguidas, venceu a Copa do Brasil, a Supercopa, o Campeonato Paulista e está em primeiro lugar no Brasileirão, que é um título que ainda não tem. Acho que ele está totalmente adaptado ao futebol brasileiro”, disse Casão. Outra opção para o futuro do esquete canarinho, segundo ele, seria Rogério Ceni.

Ele também falou sobre Neymar e sobre a polêmica entrevista que deu em 2017, quando chamou o jogador de mimado: “O mundo acabou, mas eu não estava ofendendo ninguém. Acho que as pessoas não sabem o significado dessa palavra. Mimado é quem não consegue crescer, não faz nada sozinho, não se impõe, não se coloca. Não estou xingando o cara, estou falando de uma característica daquele momento. Ele era mimado mesmo e é até hoje”, expôs sua opinião o ex-jogador.

Casagrande diz que Neymar foi patético na Copa de 2022

Ainda sobre Neymar, o ídolo do Corinthians criticou a atuação do jogador na Copa de 2018 e acredita que a Seleção Brasileira não esteja preparada para 2022: “Ele foi patético. Ao invés de ficar em pé e jogar, só queria cair e rolar. Tanto que virou um meme mundial. De lá para cá, a situação foi piorando. Acredito que o Neymar possa chegar à Copa de 2022 e desequilibrar [a favor do Brasil] porque ele tem futebol para isso, mas eu não avalio o que eu desejo ,e sim, o que estou vendo neste momento. E não vejo a Seleção pronta”, disse o ex-comentarista.

Entretanto, Casagrande acredita que o camisa 10 da seleção ainda possa jogar bem e que pode fazer a diferença para a seleção, contanto que tenha disciplina: “O Neymar está se mexendo, chegando uma hora e meia antes do treino, treinando forte, e espero que continue assim até a Copa do Mundo, que não se perca no deslumbre e na ostentação até lá. Se ele ficar focado do jeito que está agora, tem condições de decidir o Mundial”, finalizou.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)