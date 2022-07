Álbum de figurinhas da Copa do Mundo será lançado em agosto com cromos raros; veja data e valores

É ano de Copa do Mundo e o tradicional álbum de figurinhas da Copa do Catar está próximo de ser lançado. A Panini divulgou nesta semana que o livro ilustrado estará nas bancas de todo o Brasil a partir do dia 15 de agosto.

O álbum é composto por 670 figurinhas, com 50 especiais e 80 delas serão “raras”. O álbum capa dura irá custar R$44,90, já a versão tradicional R$12. A Panini também disponibilizou a pré-venda do álbum com 80 pacotes de cromos no valor de R$320. Já o pacotinho de figurinhas custará R$4.

A primeira vez em que o álbum de figurinhas do Mundial de futebol foi lançado, ocorreu na Copa do Mundo de 1970 e ganhou o coração de crianças, jovens e adultos, virando tradição. Atualmente o álbum do Mundial de Futebol é comercializado em mais de 150 países e é feito pela Panini em parceria com a Fifa.