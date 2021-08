Jogadores do Remo recebem de O Liberal álbum de figurinhas do Brasileirão

Em uma ação do O Liberal, os jogadores do Remo receberam exemplares do álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro neste sábado (28). Os jogadores foram recepcionados por uma equipe da redação integrada no aeroporto internacional de Belém. O album do Brasileirão está como um encarte na edição de O Liberal deste domingo (29).

Os atletas desembarcaram na capital paraense depois de enfrentarem o Brasil de Pelotas na última sexta (28), pela Série B. Assim que receberam os exemplares, os jogadores fizeram fotos e comemoraram o presente. O capitão da equipe, Lucas Siqueira, e o goleiro Vinícius agradeceram os exemplares. Veja:

O livro ilustrado, que comemora os 50 anos da competição, conta com 40 times (20 da série A e 20 da série B), ordenados de acordo com a classificação do campeonato de 2020, e possui 540 cromos para serem colecionados.

Esta será a primeira vez em 13 anos que o Remo estará no álbum do Brasileirão. Ano passado, a equipe paraense conseguiu o acesso à Série B do campeonato após o vice-campeonato da Terceirona.