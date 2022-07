Carro de filha de Gugu é arrombado e namorado da jovem "enquadra" suspeito

Sofia Liberato foi roubada neste sábado (09), e teve um prejuízo milionário. Enquanto a jovem viajava para Califórnia, nos Estados Unidos, o seu carro foi arrombado.

A filha do apresentador Gugu Liberato decidiu fazer uma parada no meio do caminho, em Novo México, e quando voltou para o automóvel, ele estava revirado. Todos os pertences de Sofia haviam sumido.

O Gabriel, namorado de Sofia, que está com ela na viagem, pegou um homem e recuperou os pertences. Em imagens compartilhadas pelo casal, é possível ver o jovem "enquadrando" o acusado.

VEJA MAIS

O valor do prejuízo era de cerca de U$ 10 mil, algo como R$ 52 mil na atual cotação do real. Além de objetos de valores e pessoais, ainda foram levados documentos, como seu passaporte e carteira de motorista. Uma parte foi recuperado.

A polícia local foi chamada.

Sofia Liberato e a irmã gêmea Marina Liberato, estão de mudança para a Califórnia. Atualmente morando em Orlando, elas precisarão deixar a casa da mãe Rose Miriam para estudar no outro estado.