Carlos Alberto de Nóbrega é internado para retirar coágulo do cérebro

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, voltou a ser internado nesta quinta-feira (14), no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP). Ele vai passar por cirurgia cerebral para retirar um coágulo, detectado nos últimos exames. A operação será ainda hoje, às 18h.

Nas redes sociais, a filha do humorista, Maria Fernanda Nóbrega comentou a internação do pai: “Tá tudo bem com o meu pai. Ele caiu há um mês e o sangramento continuou. Os médicos acharam melhor operar, mas tá tudo bem”.

“Já sei que vou receber mensagens perguntando o porquê eu não fui para São Paulo. Meu pai pediu pra eu não ir e eu vou respeitar a vontade dele”, explicou.

Maria Fernanda fez o esclarecimento para o público entender a ausência ao lado do pai, mas ela disse que segue positiva. “Segunda-feira eu queria pegar o primeiro voo e ir, lógico, mas vou respeitar a vontade da pessoa e vou tentar fazer algo para me distrair durante o dia”, acrescentou.

Carlos Alberto de Nóbrega sofreu um acidente doméstico no início de novembro e precisou ser hospitalizado. O humorista trincou uma costela e bateu a cabeça em decorrência da queda.