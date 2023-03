Cantor de funk, MC Paiva é detido por desacato; vídeo

O cantor MC Paiva, sucesso no mundo do funk, foi detido durante uma abordagem policial na noite de ontem (7), em São José dos Campos (SP). O caso foi registrado como desacato e o artista foi liberado ainda na madrugada desta quarta-feira (8).

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento da abordagem policial. MC Paiva aparece no chão, com um policial militar apoiando o joelho em seu pescoço e cabeça.

Segundo informações, o cantor teria sido abordado em um carro de luxo, que estava sem placa, e chegou a bater o automóvel na viatura policial. Dentro do carro foi encontrada uma garrafa de bebida, mas a polícia não submeteu o cantor ao teste do bafômetro. O advogado de MC Paiva afirma que ele não teria bebido.

No boletim de ocorrência, os policiais afirmaram que pediram para o cantor sair do veículo com a mão na cabeça, mas ele teria resistido, sendo necessário utilizar “força moderada” para reprimir o cantor.

O advogado do artista, Marco Antônio Pereira, afirmou em entrevista ao G1 SP que a abordagem não era de rotina e que o cantor foi abordado de maneira “incoerente e excessiva” por estar em um carro de luxo. Sobre o acidente, o advogado afirmou que MC Paiva foi cortado pelos policiais e por conta disso não conseguiu evitar a colisão.

Quem é MC Paiva?

MC Paiva é um cantor brasileiro de funk carioca, conhecido por suas letras que abordam temas como festas, diversão e sensualidade. Com um estilo único e envolvente, suas músicas são muito populares nas comunidades do Rio de Janeiro. Além disso, MC Paiva é conhecido por sua energia contagiante e suas apresentações animadas, que sempre atraem multidões. Seu talento e carisma o tornaram um dos principais artistas do funk carioca atualmente.

