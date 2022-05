Campeão de reality sofre acidente de carro enquanto dirigia gravando Stories

O bom motorista sabe que direção e celular não combinam, inclusive o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), prevê uma multa de R$ 293,47, valor de uma infração gravíssima, para quem for flagrado manuseando o celular quando dirige.

Para Matheus Yurley, vencedor do programa Power Couple 5, a multa não veio, mas o prejuízo sim. O campeão dirigia seu Jaguar I-Pace e gravava uma mensagem positiva religiosa, quando ele sofreu um acidente, na última quarta-feira, 04.

"Coloca Deus na tua vida, porque Deus é perfeito. Ele vai agir no momento certo", disse ele antes da batida.

Nas imagens, Matheus está falando quando um carro acertou sua traseira em cheio. Com o acidente, o vídeo foi cortado. Mas logo depois, ele apareceu contando o que ocorreu.

"Gente, nesse último stories bateram no meu carro", retomou. "Eu falando 'Deus é perfeito, Deus é perfeito'. Vem o inimigo, e 'pow'. Bateram no fundo do meu carro de novo."

O Jaguar I-Pace de Matheus é um SUV 100% elétrico, se for novo, ele pode custar até R$ 655 mil segundo a tabela Fipe.