Camila Queiroz divulga foto tomando soro para rebater notícia de falta no último dia de gravação

A atriz Camila Queiroz perdeu a paciência com uma matéria publicada pelo colunista do portal Metrópoles Leo Dias. A atriz rebateu no Twitter com uma foto do seu braço tomando soro para responder à notícia do jornalista por uma falta no último dia de gravação de "Verdades Secretas II" por causa de saúde.

"Não Léo dias, eu não 'meti' atestado. Eu estava há mais de 10 dias tendo crise de estômago e como sempre priorizei o meu trabalho, não tinha ido ao médico ainda. O que aconteceu foi que a crise se agravou e eu precisei tomar soro com medicação na veia", respondeu a atriz. Camila também disse que já aguentou muita coisa calada.

Também no Twitter o jornalista das celebridades Leo Dias respondeu à Camila. "Camila, de forma alguma foi nossa intenção fazer juízo de valor das suas atitudes/estado de saúde. 'Meter um atestado' é apenas um gíria…", disse Leo marcando o perfil de Camila. "Ninguém aqui está dizendo que seu atestado medico não retratava seu estado de saúde… Muito pelo contrário, melhoras e sucesso na sua nova fase profissional!", complementou.

ENTENDA - A polêmica saída de Camila Queiroz da novela Verdades Secretas II foi divulgada por uma nota da TV Globo dizendo que a atriz não fazia mais parte do elenco. Para assinar um contrato aditivo para terminar a trama, a atriz estipulou que estivesse na continuação de Verdades Secretas e que a personagem continuasse viva, diferente do final escrito por Walcyr Carrasco.