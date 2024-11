Caio Castro viraliza ao ser flagrado comprando tênis falsificado em loja na China

Caio Castro teve seu nome bastante comentado nos últimos dias após ser flagrado em uma situação curiosa durante sua viagem à China. Em uma foto que circula na web, o ator aparece comprando tênis em uma loja de réplicas de marcas de luxo no shopping Kimbo, localizado na cidade de Guangzhou.

O local no qual o galã estava é famoso por suas variadas lojas que atraem turistas do mundo inteiro em busca de peças de luxo a preços mais acessíveis. O clique do astro no local, divulgado pelo portal Leo Dias, causou um alvoroço, porque o ex-global já declarou anteriormente que coleciona tênis originais.

Caio Castro já teve o nome envolvido em outas polêmicas. Há alguns meses, o famoso foi criticado na web após dar sua opinião sobre pagar conta em encontros. “Tem uma diferença entre você pagar a conta e você ter que pagar a conta. Então, me incomoda muito, que é o que eu não quero”, afirmou, na época.