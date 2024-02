Alinne Rosa e Caio Castro viajam juntos após beijos em trio elétrico

Alinne Rosa e Caio Castro estão fazendo uma viagem juntos em Morro de São Paulo, na Bahia. O ator e a cantora protagonizaram um beijaço no último domingo (11), durante o desfile do trio elétrico da artista no circuito Barra-Ondina, em Salvador.

Alinne compartilhou clique no qual aparece ao lado do ator e de outros amigos. Eles estão hospedados em um hotel do litoral baiano.

Os dois são amigos há 15 anos e nunca tinham trocado beijos publicamente como ocorreu em cima do trio de Alinne.

"Foi um beijo gostoso entre amigos. Eu e Caio nos conhecemos há muito tempo. São mais de 15 anos de amizade", explicou a cantora a revista Quem.