Buraco para transar, sangue e espinhos: confira as polêmicas entre Megan Fox e Machine Gun Kelly

Na última segunda-feira (16/05), Megan Fox decidiu revelar para os seus seguidores uma história inusitada ao lado do seu noivo, o cantor Machine Gun Kelly, ao compartilhar uma sequência de fotos e vídeos onde aparece usando um macacão azul brilhante quando estava em Las Vegas, no último final de semana, para o Billboard Music Awards 2022. Entre as imagens, a atriz divulgou um print de uma conversa com seu estilista e questionou se o modelito custou caro, pois tinha acabado de fazer um buraco para transar com o noivo. O rasgo na roupa é apenas mais uma das histórias inusitadas envolvendo o casal, por isso, o oliberal.com listou as maiores polêmicas entre os dois; confira.

Beber sangue um do outro

Logo que ficou noiva do cantor, em janeiro de 2022, Megan Fox revelou que os dois beberam o sangue um do outro para propósitos ritualísticos. "Olha, acho que 'beber' o sangue um do outro pode ter confundido as pessoas e feito com que elas nos viessem com cálices, como se fossem personagens de 'Game of Thrones', bebendo sangue um do outro. Foram apenas algumas gotinhas, mas sim, consumimos o sangue um do outro na ocasião para propósitos ritualísticos apenas", disse ela em entrevista, destacando ainda que costuma ler cartas de tarot e gosta do mundo astrológico.

Anel com espinhos

Anel com espinhos de noivado. (Foto: Instagram @machinegunkelly)

Outra polêmica do casal envolve o próprio anel do noivado, que, segundo o cantor, é composto por espinhos. Em entrevista para a revista Vogue, Machine revelou que "as faixas na verdade são espinhos. Então, se ela tentar tirar, vai doer". O anel é uma esmeralda colombiana pura e sem tratamento, ela foi lapidada em forma de lágrima direto da mina.

Machine participou de filme só pra conhecer Megan Fox

Machine Gun Kelly já admitiu que só aceitou fazer parte do elenco "Meia-noite no Switchgrass", lançado em 2021, para conhecer a musa de Transformers. "O único motivo que eu aceitei o papel foi porque eles ficaram tipo: 'Suas cenas com Megan Fox'. E eu falei: 'Eu topo'", lembrou ele em entrevista ao "The Drew Barrymore Show". O artista contou ainda que sabia que Megan Fox iria convidá-lo para almoçar em algum momento, pois ficava ao lado do seu trailer.

Colar com sangue

Colar com gota de sangue, supostamente de Megan Fox. (Foto: Instagram @machinegunkelly)

Outro caso inusitado envolvendo sangue é o líquido estar presente em um colar de Machine Gun Kelly. O objeto com sangue, supostamente de Megan, foi publicado nas redes sociais do cantor no Dia dos Namorados, com a legenda "Eu uso seu sangue em volta do meu pescoço".

Sobre o casal

Megan Fox e Machine Gun Kelly se conheceram nas filmagens de "Meia noite no Switchgrass", em 2020, e em janeiro de 2022 anunciaram o noivado. Os dois assumiram o relacionamento cerca de 2 meses após a atriz anunciar sua separação de Brian Austin Green, levantando suspeitas de traição.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)