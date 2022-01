Anel de noivado de Megan Fox e Machine Gun Kelly tem espinhos para que não seja tirado; entenda

Depois do pacto de sangue entre Machine Gun Kelly e Megan Fox, em que beberam o sangue um do outro. Em entrevista à Vogue, o artista contou que presenteou a amada com um anel que contém espinhos porque "o amor é dor".

"É uma esmeralda colombiana sem tratamento. O anel pode se separar e virar dois anéis. Quando juntos, ficam presos por um imã, formando um coração obscuro", explicou ao falar sobre o design da joia de noivado.

Ele também afirmou que a peça tem espinhos para evitar que Megan retire o anel do dedo. "Se ela tentar tirar, vai machucar... Amor é dor!", declarou.