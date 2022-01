Megan Fox e Machine Gun Kelly ficam noivos. ‘Bebemos sangue um do outro’

Megan Fox, 35 anos, e Machine Gun Kelly, 31 anos, estão noivos. A atriz compartilhou no seu Instagram um vídeo do momento do pedido.

Na legenda, Megan lembra de julho de 2020 quando o casal almejava algo ‘mágico’ para o relacionamento, já que sabiam os desafios que enfrentariam devido o trabalho de cada um.

"De alguma forma, um ano e meio depois, tendo atravessado o inferno juntos e rindo mais do que eu jamais imaginei ser possível, ele me pediu em casamento. E assim como em todas as vidas anteriores a esta, e como em todas as vidas que se seguirão, eu disse sim. ... e então bebemos o sangue um do outro. 11 de janeiro de 2022", completou.

Machine celebrou o noivado com um vídeo no seu Instagram. Ele mostra a mão de Megan usando a aliança especialmente desenhada, que tem diamante e esmeralda, com pedras que têm significados para o casal. "'Sim, nesta vida e em todas as vidas'. Sob os mesmos galhos em que nos apaixonamos, eu a trouxe de volta para pedi-la em casamento. Eu sei que a tradição é um anel, mas eu o desenhei com Stephen Webster para serem dois: a esmeralda (pedra de nascimento dela) e o diamante (minha pedra de nascimento) presos por espinhos que se unem como duas metades da mesma alma formando o coração obscuro que é o nosso amor. 11 de janeiro de 2022", explicou o rapper.

Traição?

Megan Fox e Machine Gun Kelly estão juntos desde junho de 2020. O casal protagonizou um dos romances mais polêmicos daquele ano. Eles teriam se envolvido durante as filmagens de Midnight In The Switchgrass, quando ela era casada com o ator Brian Austin Green, da série Barrados no Baile.