Bruna Marquezine e Rick Tavares são vistos juntos trocando carícias e geram boatos de affair

Um clima íntimo entre Bruna Marquezine e Ricky Tavares despertou a curiosidade de alguns internautas. Eles foram flagrados trocando olhares durante os bastidores de um novo trabalho, na zona rural de Cachoeiras de Macacu. As informações são do portal Extra.

De acordo com fontes ligadas ao veículo de comunicação, a química entre o suposto casal teria ultrapassado a simulação artística. Vale ressaltar, que ambos estão solteiros. Será que rola esse match!?

Em junho deste ano, Bruna deu um fim no namoro de um ano com Enzo Celulari. Já Ricky, colocou um ponto final em seu relacionamento há cerca de um mês. O ator namorava a cantora e compositora Juliana Gorito, ex-participante do “The Voice Brasil”.