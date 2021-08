Conheça a nova affair de Neymar Jr considerada a ‘irmã gêmea’ de Bruna Marquezine

O nome de Neymar Jr. ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais na última segunda (2), após ele ter sido visto ao lado da blogueira paulista Bruna Biancardi, dando uma voltinha de iate, em Ibiza, na Espanha. Mas, quem é a morena que roubou o coração do atleta? As informações são do colunista Leo Dias.

Além de possuir uma semelhança na aparência da influenciadora com a ex-namorada do jogador de futebol, Bruna Marquezine. Bianca, de 27 anos, também atua como influenciadora digital e mora em São Paulo.

Os pombinhos teriam se conhecido quando Biancardi foi convidada para o “Néyvellon”, a festa de réveillon que Ney deu em Mangaratiba, em dezembro do ano passado. Na ocasião, o jogador teria feito por contra própria o convite à moça e depois passou a segui-la nas redes sociais para flertar, segundo o colunista.

A morena é ex-namorada do cantor Caíque, que participou da última temporada do reality "De férias com o ex Brasil".