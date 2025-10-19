Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos juntos e reacendem rumores de reconciliação
Após término no início do ano, ex-casal foi clicado em restaurante de São Paulo e reacende rumores de volta
Bruna Marquezine e João Guilherme, ex-casal que anunciou o fim do namoro no início deste ano, voltaram a chamar atenção dos fãs ao serem fotografados juntos durante um almoço em São Paulo no último sábado (18/10). O encontro aconteceu no restaurante Broca, na capital paulista, e contou com a presença de amigos próximos e da cadelinha da atriz, Chihiro.
Os atores, que sempre mantiveram o relacionamento de forma discreta, posaram para fotos ao lado do DJ Kaique e da influenciadora Yá Burihan. O chef do restaurante, Cadu Evangelisti, também estava presente e compartilhou imagens do encontro em suas redes sociais, destacando a energia positiva do grupo.
“Eles, incluindo a Chihiro, cachorra de Bruna, sempre nos trazem sorte e boas energias. Foto atualizada e enriquecida com sucesso”, escreveu o chef em sua publicação. Ele ainda relembrou uma visita anterior do casal ao restaurante, mostrando um registro feito há pouco mais de um ano.
Apesar do reencontro e das fotos, Bruna e João não se manifestaram publicamente sobre o almoço nem fizeram publicações conjuntas nas redes sociais, mantendo o mistério sobre o status atual da relação.
Namoro discreto e fim em 2025
Os rumores sobre o relacionamento entre Bruna Marquezine e João Guilherme começaram em abril de 2024, e o casal foi visto aos beijos dois meses depois. Eles assumiram o namoro oficialmente em agosto, quando João publicou uma homenagem para a atriz no aniversário dela.
Mesmo com o romance confirmado, o casal optou por manter a relação longe dos holofotes. Em fevereiro deste ano, os dois comemoraram o aniversário de João na Fazenda Talismã, em Goiás, propriedade do cantor Leonardo. Pouco depois, eles anunciaram o término.
Agnes Nunes nega affair com João Guilherme
Na mesma noite do reencontro, a cantora Agnes Nunes, recentemente apontada como possível affair de João durante uma viagem à Europa, falou sobre o assunto. Em entrevista, Agnes negou qualquer envolvimento amoroso com o ator.
“Eu amo ele! A gente é amigo. E foi a primeira vez que eu viajei sozinha. Eu fui sozinha nessa viagem, e o João estava lá. A gente se encontrou, saiu junto… Mas era uma viagem de trabalho, um trabalho para uma grife. E, gente, eu tenho namorado!”, afirmou a cantora em entrevista a revista Quem, descartando rumores de romance.
