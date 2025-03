Exclusivo: Breno Ferreira comemora sucesso de Alec em Beleza Fatal

Beleza Fatal, da Max, chega ao fim nesta sexta-feira (21), com uma grande expectativa do público. A plataforma vai transmitir o capítulo final ao vivo para que o expectador tenha a sensação de final de grande novela mesmo, como da Globo, com finais que ocorrem sempre nas sextas-feiras.

Além disso, Beleza Fatal reuniu um elenco de peso, entre eles Giovanna Antonelli, Camila Pitanga, Herson Capri, dentre outros. Breno Ferreira de 26 anos comemora o boom da trama. Sobrinho de Marrone e marido de Clara Moneke, o galã colhe frutos do personagem Alec, jovem correto, que começa infiltrado na família Argento, mas depois faz as suas próprias escolhas.

Breno ganhou o status de estrela com o público. Inclusive, Beleza Fatal explora o universo negro dos galãs, com ele e Romaní, que interpreta Gabriel, filho de Lola (Camila Pitanga).

“Tenho percebido uns negócios jogados (sobre mexer com o coração das mulheres). Mas estou quietinho no meu canto, casadinho, de boa. Brincadeiras à parte, fico muito feliz, porque é muito bom estar eu e o Romaní ali, já o conhecia de muito tempo, ele é meu amigo. Estar na dobradinha com ele, jogando, é uma felicidade, por mostrar também não só isso, porque às vezes a gente cai no mesmo lugar e passa pelas mesmas coisas. Mas às vezes a gente quer escolher outro norte para contar a nossa história, então, é muito bom não ter esse peso de racialidade na trama. É muito leve eu poder falar de outra perspectiva, até porque eu sempre vou ser um preto retinto brasileiro. Mas poder falar desse outro olhar, de quanto o Alec é feliz, agregador, do quanto ele sente, se apaixona e sofre por isso também. É uma delícia. Estou muito feliz com a repercussão, é de quebra ainda teve isso, que além do nosso trabalho a nossa beleza encantou por onde passou, isso é muito legal”, disse Breno com exclusividade ao Grupo Liberal.

Para o fim de Beleza Fatal, o público se organiza para saber os desfechos da trama. Os fãs da novela vão se reunir em alguns lugares para não perder o momento, tem alguns bares e restaurantes que incluíram nas suas programações a transmissão ao vivo do capítulo final.

“Isso é uma maluquice, que doidera que vocês estão fazendo! A gente tem um grupo da novela e estamos nos falando todos os dias, a todo tempo, e as vezes a gente recebe algumas coisas do Amapá, Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Maceió, de todos os cantos do Brasil, a gente fala: ‘Rapaz, que movimento gostoso’. Claro, Rafael Monte, a gente já imagina que não é pouca coisa, é um presente estar podendo fazer esse texto. A gente sabia que a novela era grande coisa, mas ver isso concretizado é tão gostoso, maravilhoso. Não tem como explicar, só sentir. É isso que vozes sentem do lado daí, a gente sente também, é a mesma felicidade e alegria. Eu também sito raiva da Lola, assim como o Alec. A novela foi um sucesso, está sendo um sucesso. Muito obrigado”, finaliza o ator.

O episódio 40 de Beleza fatal, que marca o fim da novela, será transmitido ao vivo na plataforma a partir das 20 horas desta sexta-feira (21).