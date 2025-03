Que horas sai o último episódio de 'Beleza Fatal' e como assistir?

O final de Beleza Fatal está chegando. O último capítulo da novela escrita por Raphael Montes para a Max estreia nesta sexta-feira, 21, e deve revelar a conclusão do arco narrativo de personagens como Lola (Camila Pitanga), Sofia (Camila Queiroz) e Elvira (Giovanna Antonelli).

Com 39 capítulos já no ar e disponíveis para streaming, a plataforma decidiu alterar a estratégia de lançamento para o final da novela, a fim de incentivar uma experiência coletiva com o desfecho da atração. Todos os episódios anteriores foram liberados sempre às segundas-feiras, em blocos de cinco. No entanto, o capítulo final vai ao ar hoje, sexta-feira, 21, às 20h.

Como assistir ao final de 'Beleza Fatal'?

A partir das 20h (horário de Brasília), o capítulo 40 de Beleza Fatal já estará disponível para streaming na Max. Para acessá-lo, é preciso ser assinante da plataforma.

Por enquanto, o episódio só poderá ser visto na própria plataforma, e não será exibido nesta sexta em canais de TV. Posteriormente, o final também será exibido na Band, que tem os direitos de exibição do folhetim na TV aberta, mas sem data definida até o momento.

A trama criada por Raphael Montes é a primeira novela brasileira da Max, e conta a história de vingança de Sofia contra Lola. Quando criança, Sofia viu sua mãe, Cléo (Vanessa Giácomo), ser presa injustamente por um crime que não cometeu, e cresceu prometendo fazer vingança contra a mulher que a colocou atrás das grades. A história se cruza com a de Elvira e Lino Paixão (Augusto Madeira), que perdem a filha após erro médico em uma cirurgia plástica clandestina realizada por Rog (Marcelo Serrado) e Benjamin Argento (Caio Blat).