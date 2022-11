Brasileira promete 'suruba grátis' em plataforma adulta caso os EUA vençam jogo na Copa

A influencer e modelo brasileira Iara Ferreira fez uma promessa para lá de ousada ao torcer para os Estados Unidos na Copa do Mundo 2022. Em uma entrevista, ela garantiu que vai fazer uma "suruba grátis" e ainda liberar fotos e vídeos picantes com quem não é assinante de seu canal na plataforma de vídeos adultos “OnlyFans”. Entenda.

Iara pensou em várias maneiras diferentes de divulgar os conteúdos sensuais durante a Copa. Moradora de Nova York, a modelo admite que está torcendo pelos EUA e para fazer a felicidade dos fãs, vai disponibilizar vídeos adultos todas as vezes que a seleção norte-americana vencer um jogo.

“O pessoal gosta muito de suruba, com muitos homens envolvidos. Antes eu fazia coisas com mulheres e brinquedos sexuais. Mas agora, com amigos ‘gringos’, cada dia escolho um. Faço amizades e acabo gravando junto. Eu sempre escolho pelo tamanho do dote”, explicou ela.

Na plataforma OnlyFans, há uma função que permite aos produtores de conteúdo postarem fotos e vídeos grátis que ficam disponíveis por 24 horas.

“Eu só tenho um vídeo de suruba. Foi incrível. Eu faria mais um exclusivo, ainda melhor, para postar gratuitamente no OnlyFans se os EUA vencerem. Do jeito que eu sou, vou liberar (a suruba) logo na primeira vitória. Eu já estou empolgadíssima, principalmente quando o assunto é gravar vídeos. Espero que eles ganhem os jogos”, declarou.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Matos)