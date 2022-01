Boninho publica novas pistas sobre os próximos participantes do ‘BBB 22’ e agita web

O diretor do ‘BBB 22’, Boninho, utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (7), para mexer ainda mais com a curiosidade dos internautas. Em viagem à Nova Iorque, ele aproveitou a cidade para ‘registrar’ possíveis objetos e espaços que remeteriam aos participantes desta edição, dando novas pistas aos telespectadores.

No vídeo, o ‘Big Boss’ aparece vestido com roupas de frio e brinca com a imaginação dos usuários: “Olhei para Nova Iorque e acho que tenho umas pistas para você”, dispara.

Em seguida, Boninho mostra as seguintes charadas:

Usando uma placa de indicação de avenida, Boninho escreveu na legenda: “+11 = 12”

Tem quem goste de manter pose e publicou a foto de uma estátua

Que adora um bom projeto

Cai dentro

Firme como uma rocha

Adora um visual diferente

Só tem carinha de santa

Podia estar na Broadway

Confira abaixo as novas pistas do ‘BBB 22’: