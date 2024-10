Boninho abre o jogo e revela real motivo de sua saída da Globo

Durante um evento no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (10), Boninho abriu o jogo sobre o motivo da sua saída da Globo. Na palestra, o ex-comandante do Big Brother Brasil chegou a pedir emprego de forma descontraída. “Procurando emprego, me contratem”, brincou.

Boninho foi um dos palestrantes da Rio Market 2024. Durante a apresentação do tema “O desafio de falar com o grande público”, ele citou a razão que poderia ter causado sua saída da emissora.

“Tem que deixar a coisa acontecer. Na época do Boni, a gente tinha total liberdade para pirar. Depende do comandante. Eu sempre tive liberdade. Talvez por isso eu saí da Globo, porque deixei de ter essa liberdade”, contou.

O público entendeu que comentários de Boninho seriam uma indireta para Amauri Soares, que é diretor geral da TV Globo desde 2020.

A saída de Boninho da TV Globo foi anunciada no início de setembro. O diretor estava há 40 anos na emissora. O especial Roberto Carlos, que será exibido em dezembro, é seu último trabalho para o canal. Quem assume o comando do BBB, na edição de 2025, é Rodrigo Dourado, que trabalhou anteriormente como diretor artístico no programa.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)