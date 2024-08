Boninho manda recado à Elon Musk para evitar bloqueio do X no Brasil: ‘Talvez possa ajudar’

O possível fim das atividades do X, antigo twitter, no Brasil vem causando alvoroço nas redes sociais nesta quinta-feira (29). Tanto que até mesmo Boninho, diretor do BBB, entrou na história e ofereceu ajuda à Elon Musk, dono do site, para impedir que a rede social saia do ar no Brasil.

“Elon Musk, vamos falar sobre X no Brasil, talvez eu possa te ajudar”, escreveu o diretor de entretenimento da TV Globo, em inglês, em uma postagem. Nos comentários, usuários do site incentivaram a conversa: “Salva o X, Boninho”, escreveu um. “Elon Musk no BBB 25", publicou outro.

Mais cedo, a socialite Narcisa Tamborindeguy brincou sobre comprar a plataforma. “Quanto custa o Twitter?”, quis saber.

O possível fim da rede social no Brasil se deve a uma intimação, feita no próprio X, na última quarta-feira (28), onde o ministro Alexandre de Moraes notificou que a empresa identifique um representante legal no Brasil no prazo de 24 horas, sob pena de suspensão da rede social em território nacional, caso a exigência não seja cumprida

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)