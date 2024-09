Boninho sai da Globo após 40 anos: 'hora de voar solo'

O diretor de televisão Boninho, conhecido pela direção do Big Brother Brasil e outros produtos de entretenimento, não fará mais parte do quadro de profissionais da Rede Globo. A direção dos reality shows da TV agora será responsabilidade de Rodrigo Dourado.

VEJA MAIS

"Chegou a hora de voar solo. Depois de 40 anos sendo TV Globo, decidi seguir outros caminhos. Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca", escreveu Boninho em sua página do Instagram.

"Sigo louco por fazer televisão e animado com as possibilidades que estão em meu futuro. Então, mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia. Uma decisão que a Globo acolheu de forma gentil, como aliás, sempre foi nossa relação. Ah, TV Globo, eu te amo demais. Siga sendo essa potência de talento, de coragem, de inovação, de sucesso. Nem sei como será o BIG Boss sem vocês, mas estou empolgado para descobrir", declarou.