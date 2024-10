Bia Miranda afirma ter ficado com PK Delas após término com Gato Preto

Bia Miranda confirmou que beijou o funkeiro PK Delas após seu polêmico término com Gato Preto. Ela e o influenciador romperam no último domingo (29). As especulações do suposto affair aumentaram após um vídeo dela e PK viralizarem em uma página de fofoca no Instagram.

À Quem, a neta de Gretchen confirmou que ela e o funkeiro de fato se beijaram, no entanto, deixou claro que não estão tendo qualquer compromisso.

"Ficamos, mas não estamos seguindo relacionamento e nem 'ficando sério'", declarou Bia, confirmando que era a jovem do vídeo.

Término do relacionamento

Segundo Bia, ela e Gato Preto estavam em uma festa. No lugar, o então parceiro ficou irritado e começou a brigar com as pessoas no local. A neta de Gretchen afirmou que o influenciador deixou o local sozinho, afirmando que estava solteiro.