Belo é flagrado desembarcando com Rayane Figliuzzi no Rio de Janeiro; veja imagens

O romance entre Belo e Rayane Figliuzzi parece ter engatado. Depois de curtirem o cruzeiro do cantor, eles realizaram uma viagem romântica e desembacaram no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (14).

Belo chega ao Rio de Janeiro com novo affair (Fotos: AgNews)

Belo e Rayane chegaram de jatinho no no aeroporto de Jacarepaguá após curtirem alguns dias em Trancoso, na Bahia.

O casal tinha a companhia de um amigo e do filho.

Sem compartilhar clique com Belo, Rayane mostrou alguns momentos de descontração ao lado do rapaz, Marcus Vinicius. Porém, algumas imagens deles ganhou as redes sociais.