Gracyanne Barbosa diz que Belo sabia da traição com personal e abre o jogo: 'mentiu a vida toda'

A influenciadora Gracyanne Barbosa desabafou sobre sua relação com o cantor Belo e confirmou ter traído o ex-marido com o personal trainer Gilson Oliveira. A famosa reforçou que o artista sabia da traição e que ouviu mentiras dele durante toda a relação.

A revelação da musa fitness foi feita no quarto e último episódio do documentário "Belo, Perto Demais da Luz", lançado nesta quinta-feira (28), no Globoplay. De acordo com Barbosa, o fim da relação foi usado por Belo como uma estratégia para alavancar ainda mais a carreira.

Ela se referia a uma apresentação do ex-marido com o grupo Soweto, logo após a separação. Na ocasião, o artista chegou a chorar em cima do palco. “No dia do show do Soweto, quando saiu a notícia, a gente já estava separado. Eu já estava com outra pessoa, ele também. Ele preferiu se manter calado, fazer um show maravilhoso e chorar”, desabafou.

Gracyanne abriu o coração no documentário e revelou que Belo mentia de forma compulsiva. “Ele mente, mente compulsivamente, mente o tempo todo. E não estou falando de traição ou de relacionamento entre homem e mulher, porque acho que as pessoas vão ver e pensar ‘ah, ele traiu’. Não tem nada a ver, esse nunca foi o nosso problema”, apontou.

“Ele mente sobre coisas insignificantes. É muito difícil você olhar a pessoa nos olhos, saber a verdade e vê-la mentir para você. Eu não queria fazer isso, queria chegar aqui e dizer: ‘Ele é maravilhoso, foi um casamento incrível’. E, sim, foi um casamento incrível, mas ele mentiu para mim a vida inteira. Ele precisa cuidar da mente."