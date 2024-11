Gracyanne Barbosa exibe 'bumbum gigante' e detalhe íntimo chama atenção na web

A musa fitness Gracyanne Barbosa segue chamando atenção na web, com sua rotina de treinos, 'publis' e, é claro, fotos sensuais. Na última terça-feira (26/11), ela fez uma publicação no seu perfil do instagram mostrando a sua estadia no distrito de Venice, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

As fotos e vídeos mostram o seu dia a dia na área de praia da cidade, mas o que impressionou mesmo foi o seu corpo musculoso. Confira:

A celebridade, que conta com mais de 11,5 milhões de seguidores no instagram, teve muitos comentários elogiando o seu corpo nesta publicação, enquanto outras ainda ficam surpresos, como GKAY, que comentou: "eitaaaaaaaa" e "respeita", completou a influencer.

Algumas pessoas disseram: "Deslumbrante musa". Outra pessoa comentou: "Minha inspiração de disciplina e humildade, mulher forte e determinada, minha amiga para o resto da vida, irmã de coração pq tua mãe e minha mãe de coração, enfim @graoficial tu está para sempre em minha vida! Te amo infinito e além" e a modelo respondeu: "sds meu amor".

Em uma das fotos, ela puxa seu biquíni, mostrando com detalhes sua cintura e muito mais:

A musa impressionou na web. (Reprodução/ @graoficial)

Em relação aos músculos de Gracyanne, uma pessoa disse: "Quadríceps tá absurdoooo amiga", então ela retribuiu o elogio: "absurdo os seus amigo". Outras pessoas brincaram: "Caraca as pernas dessa mulher da pra estudar cada músculo".

Em uma das imagens, um detalhe íntimo seu chamou bastante atenção: seu bumbum, considerado "gigante", que sempre chama atenção dos internautas:

O bumbum 'gigante' de Gracyanne repercutiu na web. (Reprodução/ @graoficial)

E você, o que acha da musa fitness?

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)