Gracyanne Barbosa fala sobre nova vida após separação: 'muita coisa muda'

Separada de Belo há pouco mais de 6 meses, Gracyanne Barbosa desabafou com seus seguidores no Instagram sobre a sua nova vida, agora separada de seu ex-marido, com quem teve um relacionamento por 16 anos.

Um de seus fãs perguntou para a musa fitness “Como foi essa mudança de chave?”, se referindo ao término do casamento com Belo. Em resposta, Gracyanne disse que “a mudança vem aos poucos”.

“Quando a gente entende o que merece, onde tem que estar, começa a se priorizar, se coloca em primeiro lugar, muita coisa muda”, declarou a influenciadora.

A ex-de Belo afirmou que optar por esse novo caminho “não é fácil”, mas que apesar de tudo, está feliz e segue confiante no futuro.

"Temos que confiar no processo e acreditar que o melhor sempre está por vir", concluiu a musa fitness.