Gracyanne Barbosa chega ao tapete vermelho do Mr. Olympia ao lado de 'Mulher-Hulk'

Gracyanne Barbosa compartilhou neste sábado (12) um vídeo em suas redes sociais mostrando sua chegada ao tapete vermelho do Mr. Olympia 2024, o maior evento de fisiculturismo do mundo. A modelo, acompanhada de sua amiga Fafa Fitness, conhecida como Mulher-Hulk, apareceu usando um look casual composto por top preto e calça jeans.

A mato-grossense publicou o registro em seu perfil no Instagram, onde aparece exibindo sua marca de biquíni ao usar um top preto, calça jeans azul e salto alto preto. Sua amiga, Fafa Fitness, optou por um top branco, calça preta e calçado da mesma cor.