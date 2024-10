Gracyanne Barbosa revela que usa plataforma adulta para também dar dicas sobre sexo

Em entrevista ao Ticaracatica Cast, nesta terça-feira (1º), a musa fitness Gracyanne Barbosa revelou alguns detalhes sobre o conteúdo que oferece em sua plataforma adulta, onde grande parte do seu público é composto por mulheres, segundo ela. Entre os assuntos que ela aborda estão dicas sobre sexo.

“No Instagram, não conseguimos falar com todo o mundo. Na plataforma, consigo interagir mais. Para minha surpresa, há muitas mulheres que me admiram, claro, algumas que gostam de mim, e outras que pedem dicas de sexo, tipo: 'Ah, quero fazer tal coisa com meu marido...'. E também há muitos homens. Inacreditavelmente, estou muito surpresa”, disse ela.

Ela relatou que recentemente orientou um dos assinantes de seu perfil sobre como fazer sexo anal com sua parceira: "Essa semana, um jovem disse que 'queria muito fazer anal com a noiva, mas que ela não deixa, porque dói'. Aí eu falei: 'tenta isso, tenta '... E depois, ele voltou e disse: 'Funcionou, ela gostou'."

Gracyanne também comentou que a plataforma oferece mais liberdade para publicar vídeos e fotos sensuais, sem o apelo da nudez. "Eu quase perdi o Instagram postando coisas simples, tipo vídeo de pole dance", conta. "O que compartilho no Instagram, eu compartilho lá, de uma maneira mais apimentada, tipo, um treino de biquíni, um fetiche que a galera pede, como ensaio profissional, com chicotinho..."