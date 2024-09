Gracyanne Barbosa puxa maiô ultracavado em fotos e ganha elogios de seguidores: 'Espetacular!'

A musa fitness Gracyanne Barbosa, de 40 anos, elevou a temperatura nas redes sociais nesta quinta-feira (5) ao compartilhar um "#tbt de 2019", no qual aparece usando um maiô branco ultracavado. Em uma das fotos, a influenciadora dá uma puxadinha estratégica no look, causando alvoroço entre seus seguidores.

"Me diga, qual das três fotos você gosta mais?", perguntou Gracyanne na legenda da publicação, recebendo uma enxurrada de elogios. "Sempre perfeita!", comentou um fã. "Quem tem, joga!", brincou Rosiane Pinheiro, ex-dançarina do Gang do Samba. "Espetacular demais, dona Gra", acrescentou outro seguidor.

Recentemente, Gracyanne anunciou seu perfil em uma plataforma de conteúdo adulto, onde tem vendido imagens e vídeos sensuais. Embora a ex-esposa do cantor Belo ainda não exiba nudez explícita, ela prometeu novidades em breve para quem assinar seu conteúdo, que custa R$ 300. "Vocês não vão se arrepender de ter esperado esse tempo todo", garantiu a musa, que já faturou R$ 63,7 mil em 24 horas na plataforma.

Com mais de mil seguidores em apenas 12 horas na Fan Fever, Gracyanne também oferece conteúdos personalizados. "Sabe aquela foto, vídeo, que você sempre sonhou em me ver fazer? Posso fazer especialmente para você! Vamos elevar a temperatura", provocou a influenciadora, prometendo um conteúdo ainda mais "caliente" em breve.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)