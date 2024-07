Gracyanne Barbosa cobra R$ 300 por conteúdo exclusivo em plataforma adulta

Gracyanne Barbosa, que abriu recentemente um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto, cobra R$ 300 para que assinantes tenham acesso aos seus vídeos e imagens sensuais. A ex-esposa de Belo ainda não exibe nenhum tipo de nudez explícita, mas prometeu novidades em breve.

VEJA MAIS

A maior parte das imagens em seu perfil são utilizando calcinha, um conteúdo parecido com o que ela já apresenta gratuitamente no Instagram. No entanto, a influenciadora garante que haverá pedidos exclusivos para quem pagar.

“Vocês me mandavam mensagem pedindo, mas eu tinha muita dúvida se queria ou não. Vocês não vão se arrepender de ter esperado esse tempo todo. Já tem um pouquinho lá e essa semana eu vou lançar coisas ainda mais calientes”, provocou a musa fitness aos seus seguidores.

“Você pode me pedir um conteúdo personalizado. Sabe aquela foto, vídeo, que você sempre sonhou em me ver fazer? Posso fazer especialmente para você! Vamos elevar a temperatura”, escreveu.

De acordo com informações da colunista Fabia Oliveira, a venda de conteúdo na plataforma adulta já rendeu Gracyanne Barbosa R$ 63,7 mil nas últimas 24 horas. Ela tem atingido sucesso rápido na plataforma Fan Fever, onde em apenas 12 horas conquistou mais de mil seguidores.