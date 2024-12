Atual namorada de Belo pode ser presa se não se apresentar à Justiça; entenda

Rayane Figliuzzi, que iniciou um relacionamento com o cantor Belo, não poderá se ausentar do Rio de Janeiro, onde reside, por um período superior a oito dias devido restrições judiciais. O descumprimento dessa medida cautelar pode resultar em sua prisão. Recentemente, a influenciadora fez um cruzeiro de quatro dias com o artista.

Rayane é ré em um processo conduzido pelo Ministério Público de Santa Catarina, que a acusa de envolvimento em um esquema de estelionato conhecido como "Golpe do Motoboy". Segundo documentos acessados pela reportagem do portal Terra, ela, junto ao ex-noivo Juninho Navarro e à ex-cunhada Yasmin Navarro, fazia parte de uma quadrilha especializada em aplicar o golpe em idosos de Florianópolis.

As operações do grupo eram realizadas a partir do Rio de Janeiro. Rayane e outras influenciadoras ligavam para as vítimas, se passando por funcionárias de banco. Durante as chamadas, afirmavam que o cartão das vítimas havia sido clonado e solicitavam a senha, informando que um motoboy seria enviado para buscar o cartão sob o pretexto de invalidá-lo. Com o cartão e a senha em mãos, o grupo utilizava os recursos disponíveis para adquirir produtos e serviços de uso pessoal.

Em 2021, Rayane teve sua prisão decretada, mas conseguiu responder em liberdade devido ao fato de ser mãe de um bebê à época. No entanto, para manter esse benefício, ela deve cumprir uma série de medidas cautelares.

Desde 2022, Rayane é obrigada a comparecer mensalmente ao fórum, localizado no Centro do Rio, para se apresentar em juízo e justificar suas atividades. Além disso, está proibida de manter contato, inclusive pelas redes sociais, com outros réus do processo, e deve respeitar a limitação de não se ausentar do Rio de Janeiro por mais de oito dias.