‘Belo, Perto Demais da Luz’: documentário do cantor estreia no Globoplay

Nesta quinta-feira (28), o público vai conhecer a história de vida de Marcelo Pires Vieira, o Belo. "Belo, Perto Demais da Luz", documentário do Globoplay, chega na plataforma passando por todos os temas que envolvem a carreira como cantor e a vida pessoal do pagodeiro.

Assuntos como Soweto, prisão, traição, relacionamentos e carreira solo, serão abordados nos quatro episódios do documentário, que percorre não só a vida de Belo ao longo da infância até início da carreira e estrelato, como relembra parte da história musical brasileira dos anos 1990, com a propagação do pagode pelo Brasil.

“Eu costumo dizer que sou um resistente, com tudo o que vivi na minha vida pessoal e artística, eu consigo hoje de cabeça erguida dizer que eu venci e continuarei vencendo. Não me orgulho de algumas passagens ao longo desses meus 50 anos de vida, mas me orgulho de quem eu me tornei e de todo aprendizado que a vida me trouxe. E, se não fosse Deus, minha família e as pessoas que me amam verdadeiramente, eu jamais teria conseguido”, antecipa o cantor ao Grupo Liberal.

Belo viveu altos e baixos ao longo da sua trajetória artística. Além disso, ele sempre teve a sua vida pessoal também no centro das atenções da mídia. Traição, romances e separações são alguns dos temas que permeiam sua rotina não tão íntima assim. Porém, Belo tem uma estrada musical de sucesso de 30 anos.

Inclusive, atualmente ele se destaca além da música encarando um novo desafio: a atuação. Só este ano Belo lançou três séries e dois filmes, e agora o documentário autobiográfico "Belo, Perto Demais da Luz".

“O doc traz sem máscaras quem eu sou. Está lindo e eu estou ansioso para mostrar para vocês”, disse o artista.

VEJA MAIS

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Belo foi ainda mais profundo ao detalhar o que vamos ver ao longo dos quatro episódios: “Eu revisitei toda a minha infância, o bairro onde eu nasci, que sempre frequento. Tenho 50 anos agora, com muito orgulho. Sempre falo que meus 50 anos são bem vividos. E também têm uns percalços da minha vida, que são as histórias tristes que tive que revisitar. Momentos que eu passei de reclusão. Momentos do período em que eu fui preso”.

A produção Original da plataforma, em parceria com a AfroReggae Audiovisual, tem criação de José Júnior, direção artística de Jorge Espírito Santo e roteiro e direção de Gustavo Gomes.

“O grande desafio, eu acho, desse projeto, é exatamente não romantizar. Então, essa série, não vai omitir nada. Na verdade, ela começa muito forte nos anos 90. Naturalmente, vai passar por todas as décadas, até os dias de hoje. Esse projeto surgiu pelo Belo, quando estava gravando a série ‘Veronika’, ainda inédita, ele também fez uma participação na terceira temporada de ‘Arcanjo Renegado’, como policial. E vocês vão se surpreender com a atuação dele, que tem até mais destaque em ‘Veronika’. O Belo, durante as gravações de ‘Arcanjo’, me falava que queria muito que eu fizesse a série da vida dele, porque ele se identificava muito comigo, pela minha história. E nós já tínhamos nos cruzado há muitos anos atrás. E eu falei para o Belo que naquele momento eu não estava fazendo doc, porque eu já tinha feito doc no passado. Mas o Belo é muito sedutor, conversamos bastante. Eu falei que ia falar com o Globoplay, para entender se interessava. Então, para os fãs do Belo, que querem ver uma série musical, não verão. Tem música? Tem. Mas a música é praticamente coadjuvante nesse projeto”, explica José Junior.

O documentário é repleto de participações especiais, por meio de depoimentos, reúne ainda bastidores da turnê em celebração aos 30 anos do Soweto, imagens de arquivo da carreira do músico e do grupo e hits que ficaram famosos na voz inconfundível de Belo.

“É um projeto que vai contar a história de vida dele, os altos e baixos. Estamos falando de uma pessoa extremamente talentosa e que viveu várias situações polêmicas, das quais foram públicas. E algumas pessoas que ainda não falaram sobre o Belo, falam nessa série. Eu acho que o público vai gostar bastante. Não é uma série feita para os fãs do Belo. Claro que queremos que os fãs do Belo assistam, é importante e eles vão adorar. Mas é para todo o público. Eu tenho certeza de que o público vai ficar muito impactado com tudo. E, ao mesmo tempo, como é que ele consegue dar tantas voltas por cima. Eu, uma época, cheguei a brincar com ele que ele era uma espécie de Rock Balboa. Quando parecia que ele ia perder tudo, ele acaba se superando. Podem ter certeza de que vocês vão se surpreender, vão gostar bastante”, finaliza o criador.