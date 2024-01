Belo cantou no Réveillon de Copacabana com relógio de mais de R$ 2 milhões

Belo caprichou no look para cantar no maior réveillon do mundo. O cantor subiu ao palco usando um relógio de mais de R$ 2 milhões para virar o ano. O marido de Gracyanne Barbosa ostentava no pulso esquerdo um legítimo Richard Mille, um dos mais caros e exclusivos do mundo.

O modelo escolhido por Belo foi o RM 011, na cor branca. O relógio do cantor custa R$ 2.039.182,00. Além de Belo, famosos como Neymar, Fausto Silva, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Felipe Massa, JayZ, entre outros, têm no cofre um exemplar da marca. O sambista fechou o ano com chave de ouro. Qutitou a dívida milionária com Denilson, pagou outras tantas, teve recorde de shows e voltou com seu grupo Soweto.