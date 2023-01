Belo estreia como ator na Globoplay: 'Novas conquistas'

Belo começa 2023 com muitos desafios. Conhecido pela atuação como cantor, agora o artista parte para uma nova fase: a da atuação. Ele se prepara para viver um policial civil na série "Veronika", na Globoplay, e está acompanhando a rotina de policiais para começar as gravações em fevereiro.

“São justamente essas lembranças que me fazem sentir que estou pronto para viver esse papel. Vivi na pele esse universo, mais de 20 anos atrás, e hoje consigo traduzir o que observei nele por meio do meu personagem. As emoções daquela época ressurgem, é claro, mas está sendo uma oportunidade de ressignificá-las também. E a vida é sobre isso, né? Pegar o que foi ruim, transformar em algo bom e seguir em frente com novas conquistas. O papel em ‘Veronika’ é uma delas”, declarou o pagodeiro ao colunista Leo Dias.

O autor da série, José Junior, disse para o colunista que Belo será o inspetor Silvio, da Delegacia de Combate às Drogas, que no passado se chamou DRE e voltou recentemente a se chamar DRE, a Delegacia de Repressão ao Entorpecente.