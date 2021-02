Famosos reagem à prisão de Belo por promover aglomeração: 'Estava trabalhando'

Famosos saíram em defesa do cantor Belo, preso nessa quarta-feira (17), no Rio de Janeiro, por realizar um show com aglomeração de pessoas no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Nomes como Ludmilla, Eri Johnson e Gabily usaram suas redes sociais para se manifestar contra a prisão.

Nos stories, Ludmilla repostou uma imagem que dizia "no Brasil de hoje, a deputada federal Flordelis está livre, mesmo sendo acusada por mandar matar o marido. Já Belo foi preso por estar trabalhando".

O rapper PK FreeStyle pediu pela liberdade do cantor, enquanto a cantora Gabily deixou a seguinte mensagem "Estamos com você, Belo".

O funkeiro Naldo Benny disse que era uma covardia e disse "To com você irmão".

Desembargador manda soltar cantor Belo

Por volta das 1h20 da madrugada desta quinta (18), o desembargador Milton Fernandes de Souza aceitou o pedido de habeas corpus da defesa de Belo e mandou expedir um alvará de soltura para o cantor.