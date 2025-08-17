Bárbara Paz revela que viveu 10 anos com fragmento de vidro no olho

A atriz Bárbara Paz, de 50 anos, revelou em entrevista ao canal Universa, apresentado por Maria Ribeiro, que passou quase uma década com um pedaço de vidro alojado no olho, consequência de um acidente de carro sofrido aos 17 anos.

Bárbara explicou que, apesar das sequelas do acidente, nunca recorreu a cirurgias plásticas. Segundo ela, havia até o desejo de realizar uma nova intervenção, mas o próprio médico desencorajou: “eu não posso te operar de novo”.

Fragmento de vidro no olho

Durante a entrevista, a atriz contou um detalhe impressionante: um pequeno fragmento de vidro permaneceu preso no canto de seu olho por aproximadamente dez anos. O material só foi identificado muito tempo depois e surpreendeu até mesmo os profissionais que a acompanharam.

Bárbara destacou que sua trajetória pessoal a fez enxergar a vida de forma diferente, encarando as marcas do passado como parte de sua história e de sua identidade artística.