Autor de ‘A Mulher da Casa Abandonada’ chega a Belém e fãs pedem: ‘investiga a Mulher do Táxi’

O jornalista da Folha de São Paulo, Chico Felitti, que ganhou projeção nacional ao criar o podcast “A Mulher da Casa Abandonada”, chegou à capital paraense na terça-feira (27). Nos stories do Instagram, o comunicador paulista filmou a avenida Júlio César, na saída do Aeroporto Internacional de Belém, e escreveu: “Cheguei, Belém. Qual é a boa?”.

As imagens em solo paraense não passaram despercebidas pelos fãs do podcast. “A Mulher da Casa Abandonada” investigou a história real de uma mulher considerada foragida dos Estados Unidos por cometer um crime hediondo, que vivia em uma mansão caindo aos pedaços em Higienópolis, um dos bairros mais ricos de São Paulo. O conteúdo em áudio alcançou grande repercussão nas redes sociais.

Internautas aproveitaram a estadia do jornalista em Belém para pedir que ele investigue uma figura icônica do imaginário popular paraense: a visagem Mulher do Táxi. A lenda trata de uma jovem que, enquanto viva, ganhava de seu pai, no dia de seu aniversário, uma viagem de táxi por pontos turísticos da capital. Morta em 1931, ela segue voltando na data para realizar sua corrida, aterrorizando os motoristas.

“Tomara que investigue o caso da Mulher do Táxi”, pediu uma fã. “A boa é a Moça do Táxi, mano. Vai lá”, disse outra. “Veio atrás da Mulher do Táxi”, escreveu outra internauta.

Chico Felitti deve participar da cerimônia de premiação de anúncios dos vencedores do 9º Prêmio Sebrae de Jornalismo, etapa Pará, que ocorre nesta quarta-feira (28) em Belém, com transmissão pelas redes sociais.