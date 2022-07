Quem é ‘A Mulher da Casa Abandonada’? Conheça a história que está bombando na web

O podcast “A Mulher da Casa Abandonada” é o assunto do momento e tem chamado a atenção de vários internautas. Isso porque, a história contada pelo jornalista Chico Felitti, da Folha de S. Paulo, leva o ouvinte a especular hipóteses e querer continuar em busca de mais informações sobre esse caso investigativo com uma “boa pitada” de suspense.

Entenda o caso:

Mas, afinal, quem é a mulher e qual a sua história? Se você ainda não está por dentro do assunto, o OLiberal.com separou os pontos cruciais da narrativa - que mais parece roteiro de filme - para que você fique atualizado sobre a história que tem bombando na web.

Quem é “A Mulher da Casa Abandonada”?

No primeiro episódio do podcast, lançado no mês de junho deste ano, e intitulado “A Mulher”, Felitti conta que Margarida Bonetti chama atenção das pessoas por andar com uma pomada branca cobrindo o rosto e viver em um casarão abandonado no bairro Higienópolis, um dos mais caros da capital paulista. Além disso, a moradia em que ela reside, não teria rede de esgoto, o que faria com que vizinhos reclamassem do cheiro ruim que viria da mansão.

Por que “A Mulher da Casa Abandonada” está foragida?

O caso se tornou mais “peculiar” após o programa jornalístico revelar que Margarida está foragida do FBI há mais de duas décadas. O motivo? Ter mantido uma mulher, junto com seu então marido, Renê, em condições análogas a escravidão nos Estados Unidos. Dentro os castigos psicológicos e físicos aplicados à vítima, estariam dormir no porão da casa, jogar água quente no rosto da mulher e trancar a geladeira para que a vítima não se alimentasse.

Para fugir da condenação pelo crime, Margarida veio para o Brasil, já que o país não expatria cidadãos nacionais para serem julgados em outros países, ou seja, ela estaria a salvo. Já Renê - naturalizado como cidadão americano - foi preso e condenado a seis anos de prisão.

O que aconteceu com Margarida Bonetti, a “Mulher da Casa Abandonada”?

O podcast ganhou uma grande popularidade nas redes sociais e fez com que surgisse uma onda de turismo em volta da mansão abandonada, em Higienópolis. Também foram criadas páginas no Instagram para curiosos se atualizarem sobre as informações do caso.

Desde o lançamento do conteúdo e repercussão do caso, Margarida não foi mais vista na região. Tudo indica que ela fugiu, e por vez, abandonou suas duas cachorras dentro da residência sem alimento ou água. Inclusive, no fim de semana, o Instituto Luísa Mell e o Delegado Bruno entraram no jardim da casa para resgatar os dois animais.