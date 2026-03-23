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Atriz e humorista Luísa Perissé transforma rótulo de nepobaby em fenômeno de audiência no Nepograma

A artista que viralizou com o hit Trap do Trepa Trepa agora mergulha nos bastidores das famílias de celebridades em entrevistas leves e bem-humoradas

Bruna Dias Merabet
fonte

Herdeira do humor de Chico Anysio e Heloísa Perissé, Luísa Perissé consolida carreira multifacetada entre a música e o streaming (@OVITOREIS)

A mais "nepobaby" do Brasil é Luísa Perissé. A palavra, que é uma abreviação de nepotism baby, se popularizou nas redes sociais para descrever filhos de celebridades ou pessoas influentes que têm sucesso, especialmente nas indústrias criativas, facilitado pelas conexões familiares.

A atriz e humorista brasileira Luísa Perissé carrega a comédia no DNA e no "nepo". Filha da atriz Heloísa Perissé com o comediante Lug de Paula, conhecido pelo personagem Boneco da Escolinha do Professor Raimundo, ela também é neta do mestre do humor Chico Anysio e da atriz Nancy Wanderley. Mas ela não se abala com isso; fez do limão uma limonada e hoje se prepara para o lançamento da segunda temporada do “Nepograma”, o talk show que traz filhos de celebridades para debater como é a vida de um nepobaby.

“Esses episódios vieram para fechar a primeira temporada. Como o lançamento do programa foi no final do ano, a gente optou por dividir e sair com mais episódios agora. A dinâmica do programa continua a mesma, com as entrevistas superdivertidas, uns quadros legais, engraçados, tem personagem. A novidade vem dos convidados”, explica.

“A gente vai ter muita gente incrível que eu admiro muito, alguns que eu não conhecia pessoalmente e já era fã, alguns de quem eu me tornei muito fã. Tem sido uma troca maravilhosa; este mês a gente está num processo de gravações. Eu tenho me divertido muito. É um projeto com que eu sempre sonhei e ver tudo isso ganhando forma... o programa nasceu com tanta gente legal, uma equipe maravilhosa, incrível, todo mundo, tudo maravilhoso”, acrescenta.

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O termo é usado para se referir a celebridades cujos pais tiveram sucesso nas mesmas carreiras e herdaram a fama dos familiares.

Após o sucesso dos três primeiros episódios, que acumularam mais de 3,5 milhões de visualizações no YouTube, Luísa conversou com Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo; Bia Bonemer, nepobaby de Fátima Bernardes e William Bonner; além de Bruno Fagundes, filho de Antônio Fagundes.

Esta nova fase terá oito episódios, novas histórias e participações especiais. Será que vamos ter uma nepobaby paraense? A maior representante paraense dessa categoria é Mari Belém, filha da cantora brasileira Fafá de Belém e do músico Raul Mascarenhas Jr. Nascida em São Paulo, ela já falou em entrevistas sobre o termo nepo baby e diz fazer parte desse nicho.

“Admiro-a muito, acho-a incrível. Acompanhei algumas notícias dela na TV. Acho-a querida, carismática, fora o talento dela na música. Quem sabe ela não aceita aí, hein, Mari? Vir na próxima temporada do programa? Fiquei com ideias aqui. Mas eu acho que a pergunta que eu faria para ela seria: como manter a autenticidade que ela tem de sobra, mesmo sendo filha de alguém que é tão emblemática no meio artístico? Como é que foi esse processo de não se comparar, trilhar seu próprio caminho? Se foi mais fácil... a gente sabe que para muitas outras pessoas não é tão simples assim, né?”, diz.

No “Nepograma”, Luísa usa seu talento cômico e hereditário para explorar a realidade de quem nasceu no mundo das celebridades e discutir o contraste entre ter uma vocação genuína e o privilégio de um sobrenome famoso.

“Sempre tem uma pergunta que eu faço: ‘Qual é a pergunta que você mais respondeu na sua vida?’. A resposta de todo mundo é: ‘Como é ser filho de fulano?’. Eu não faço pergunta para confrontar, porque é tudo muito leve, uma grande brincadeira para a pessoa rir e se divertir. Mas eu acho que eu gosto de perguntar uma história que aconteceu com aquela pessoa só porque era filha daquela pessoa. E aí, cada um tem uma história. Por exemplo, a Bia Bonemer, que é filha do William Bonner e da Fátima Bernardes, simplesmente! Ela foi lá e tem histórias que aconteceram com ela só porque ela era filha da Fátima. Se fosse a Giulia, filha da Flávia Alessandra, ela ia responder outra coisa. Cada pessoa vai respondendo uma coisa e eu gosto de saber por que aconteceu com aquela pessoa. Isso que eu acho muito interessante”, explica a apresentadora.

Além de estar à frente do programa, Luísa vem se consolidando como atriz, humorista e cantora. Formada em Artes Cênicas pela CAL (Casa de Artes de Laranjeiras) e cheia de carisma e inteligência criativa, ela já apresentou o programa Desencontro de Gerações (GNT) ao lado de sua mãe, Heloísa Perissé, e atuou em produções como Zorra (TV Globo), Sem Filtro (Netflix), 5x Comédia, Cilada.com e no musical As Camareiras - Uma Comédia Musical.

Na música, lançou “Trap do Trepa Trepa” pela Sony Music, faixa que ultrapassou 4 milhões de plays no Spotify, virou hit no Carnaval e se transformou em fenômeno cultural. Em breve, irá lançar os singles “Rola na Rola”, parceria com Gretchen, e “Embarazada”, com Rafael Portugal.

“Venho construindo um trabalho único, com muita força de vontade. Eu estudo há muito tempo, estudo muito. Sou atriz e humorista, mas acho que o boom de ‘Trepa Trepa’ acabou ajudando e projetando uma Luísa que a galera não conhecia”, pontua.

Com humor afiado, criatividade e uma conexão genuína com o público, quem sabe Luísa possa expandir o nome dos seus convidados. Ela revela quem são os nepobabies internacionais que chamaria para o seu sofá.

“Eu ia adorar trazer o Jaden Smith, filho do Will; adoraria trazer a Hailey Bieber também, que bate sempre na tecla de que é brasileira. Uma galera aí que eu gostaria, mas vamos botar o Jaden”, finaliza.

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